Инвестиции Microsoft в OpenAI проверят антимонопольные регуляторы ЕС

Финансовая поддержка OpenAI может подпадать под действие правил ЕС по слиянию.

Антимонопольные регуляторы ЕС проверят инвестиции Microsoft в OpenAI. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, финансовая поддержка Microsoft разработчика ChatGPT OpenAI может подпадать под действие правил ЕС по слиянию.

Американский софтверный гигант, в прошлом году обязавшийся инвестировать в OpenAI более $10 млрд без права голоса в совете директоров, заявил, что не владеет ни одной долей OpenAI.

«Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI быть пересмотрены в соответствии с Регламентом ЕС о слиянии», – говорится в заявлении исполнительного органа ЕС, выступающего в качестве защитника конкуренции в ЕС.

Отмечается, что некоторые соглашения, заключенные между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками и поставщиками генеративного ИИ, исследуются по поводу их влияния на динамику рынка.

Комиссия дала заинтересованным сторонам время до 11 марта для предоставления комментариев по поводу конкуренции в виртуальных мирах и генеративного искусственного интеллекта.

Также она направила запросы на информацию нескольким крупным цифровым компаниям по этим темам.

«Мы приглашаем компании и экспертов рассказать нам о любых проблемах с конкуренцией, которые они могут испытывать в этих отраслях, а также внимательно следить за партнерствами в сфере ИИ, чтобы убедиться, что они не уродуют рыночную динамику», – заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер.

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