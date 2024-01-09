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  1. У світі

Інвестиції Microsoft у OpenAI перевірять антимонопольні регулятори ЄС

20:31, 9 січня 2024
Фінансова підтримка OpenAI може підпадати під дію правил ЄС щодо злиття.
Інвестиції Microsoft у OpenAI перевірять антимонопольні регулятори ЄС
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Антимонопольні регулятори ЄС перевірять інвестиції Microsoft у OpenAI. Про це пише Reuters.

Як повідомляється, фінансова підтримка Microsoft розробника ChatGPT OpenAI може підпадати під дію правил ЄС щодо злиття.

Американський софтверний гігант, який торік зобов'язався інвестувати в OpenAI понад $10 млрд без права голосу в раді директорів, заявив, що не володіє жодною часткою OpenAI.

«Європейська комісія перевіряє, чи можуть інвестиції Microsoft в OpenAI бути переглянуті відповідно до Регламенту ЄС про злиття», – йдеться в заяві виконавчого органу ЄС, який виступає як захисник конкуренції в ЄС.

Зазначається, що деякі угоди, укладені між великими гравцями цифрового ринку та розробниками й постачальниками генеративного ШІ, досліджуються на предмет їхнього впливу на динаміку ринку.

Комісія дала зацікавленим сторонам час до 11 березня для надання коментарів щодо конкуренції у віртуальних світах і генеративного штучного інтелекту.

Також вона надіслала запити на інформацію кільком великим цифровим компаніям щодо цих двох тем.

«Ми запрошуємо компанії та експертів розповісти нам про будь-які проблеми з конкуренцією, які вони можуть відчувати в цих галузях, а також уважно стежити за партнерствами у сфері ШІ, щоб переконатися, що вони не спотворюють ринкову динаміку», – заявила голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер.

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