Верховна Рада ухвалить закон про збір даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного реєстру

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект 10062, за яким розширюється перелік даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що збираються в єдиний електронний реєстр.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони 9 січня ухвалив рішення щодо рекомендації до другого читання законопроекту 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.

Зокрема до вже існуючого переліку персональних даних, які вносяться до Реєстру стосовно призовника, військовозобов’язаного та резервіста (зокрема про місце роботи, місце проживання тощо) пропонувалося додати також відомості:

про номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти (а, як відомо, законопроект Уряду 10378 про посилення мобілізації передбачає можливість надсилання повістки на «електронку» та до електронного кабінету);

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації, відомості по володіння іноземними мовами, відомості про виконавчі документи (наприклад, якщо військовозобов’язаний боргує з виплатою аліментів);

відомості про дозвіл на володіння зброєю тощо.

За те, аби підтримати рекомендацію Верховній Раді ухвалити цей законопроект в цілому як закон, проголосували 11 членів Комітету з нацбезпеки, 5 – утрималися.

Нагадаємо, цей законопроект «щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» 8 листопада 2023 року прийнято за основу. Авторами виступає велика група народних депутатів з різних фракцій Давид Арахамія, Петро Порошенко, Михайло Цимбалюк, Ірина Геращенко, Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Мар’яна Безугла та інші.

Антикорупційний комітет Ради не знайшов у ньому корупційних ризиків і лише висловив зауваження до абзацу, яким передбачено включення до реєстру інформації про мету виїзду військовозобов’язаних за межі України. «Збір такої інформації у мирний час, коли виїзд за кордон не обмежений, є надмірним втручанням в особисте життя громадян», зауважили в Антикоркомітеті.

Однак, як повідомила народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, під час розгляду на Комітеті виявилося, що до першої редакції «додано майже 4 сторінки тексту змін до Закону, змін до якого не було ухвалено парламентом в першому читанні законопроекту», що «є порушенням норм регламенту та законодавства».

«Замість того, щоб Міноборони внесло це окремим законопроектом, члени комітету фактично легалізували порушення власне Закону про Регламент», додала вона.

Також Ірина Фріз повіломила про «те, що вдалось відстояти».

А саме, за її словами, до Реєстру не будуть вносити відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України.

Також не будуть вносити відомості про примусове виконання рішення щодо особи – боржника (реквізити та відомості виконавчого документа) та інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста («максимально невизначена норма, згідно якої можна було б внести будь яку інформацію», додала депутат).

«Також вдалось відхилити норму щодо збору відомостей про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП), виключно за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника ці данні можуть бути надані», - повідомила Ірина Фріз.

Наразі остаточна версія законопроекту невідома, втім, не виключено, що Верховна Рада розгляне його найближчим часом та ухвалить в цілому як закон.

Автор: Наталя Мамченко

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