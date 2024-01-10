Верховная Рада примет закон о сборе данных призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 10062, согласно которому расширяется перечень данных призывников, военнообязанных и резервистов, собираемых в единый электронный реестр.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 9 января принял решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта 10062, который во внесенной редакции предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде Центральной избирательной комиссией, Налоговой службой, Минздравом , Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр. В этом Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов данные должны собираться в единое досье на человека.

В частности, к уже существующему перечню персональных данных, которые вносятся в Реестр относительно призывника, военнообязанного и резервиста (в частности о месте работы, месте жительства и т.п.) предлагалось добавить также сведения:

о номерах средств связи и адресах электронной почты (а, как известно, законопроект Правительства 10378 об усилении мобилизации предусматривает возможность отправки повестки на «электронку» и в электронный кабинет);

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации, сведения по владению иностранными языками, сведения об исполнительных документах (например, если военнообязанный должен с выплатой алиментов);

сведения о разрешении на владение оружием и т.д.

За то, чтобы поддержать рекомендацию Верховной Раде принять этот законопроект в целом как закон, проголосовали 11 членов Комитета по нацбезопасности, 5 – воздержались.

Напомним, этот законопроект «об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения» 8 ноября 2023 принят за основу. Авторами выступает большая группа народных депутатов из разных фракций Давид Арахамия, Петр Порошенко, Михаил Цымбалюк, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Марьяна Безуглая и другие.

Антикоррупционный комитет Рады не нашел в нем коррупционных рисков и лишь высказал замечание к абзацу, которым предусмотрено включение в реестр информации о целях выезда военнообязанных за пределы Украины. «Сбор такой информации в мирное время, когда выезд за границу не ограничен, является чрезмерным вмешательством в личную жизнь граждан», отметили в Антикоркомитете.

Однако, как сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, при рассмотрении на Комитете оказалось, что в первую редакцию «добавлено почти 4 страницы текста изменений в Закон, изменений в которые не были приняты парламентом в первом чтении законопроекта», что «является нарушением норм регламента и законодательства».

«Вместо того чтобы Минобороны внесло это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушение собственно Закона о Регламенте», добавила она.

Также Ирина Фриз сообщила о «том, что удалось отстоять».

А именно, по ее словам, в Реестр не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается лицо на территорию Украины).

Также не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения по лицу – должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа) и другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста («максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию », добавила депутат).

«Также удалось отклонить норму о сборе сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП), исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены», - сообщила Ирина Фриз.

Окончательная версия законопроекта неизвестна, впрочем, не исключено, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время и примет в целом как закон.

Автор: Наталья Мамченко

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