ВСП уволил судью Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова за вождение в состоянии опьянения

ДТП произошло возле Киева, тогда у судьи обнаружили 1,52 промилле алкоголя в крови.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова за совершение существенной дисциплинарной проступки. Об этом говорится на сайте ВСП.

Судья допустил грубое пренебрежение к обязанностям, в том числе по соблюдению правил судейской этики, поддержанию высоких стандартов поведения в любой деятельности с целью укрепления общественного доверия к суду.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 3 января 2018 возле Киева произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова.

Он за рулем Ford Mustang ехал в направлении автодороги «Киев-Чоп» и допустил столкновение с Renault Duster, ехавшим в направлении села Белогородка. По данным полиции, у судьи обнаружили 1,52 промилле алкоголя в крови.

Совет судей сделал заявление, что такие действия судьи подрывают доверие к правосудию.

Высший совет правосудия отказал Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

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