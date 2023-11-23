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ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

14:10, 23 ноября 2023
Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.
ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения
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23 ноября 2023 года Высший совет правосудия рассмотрел жалобу судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова на решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 21 июля 2021 №1623/1дп/15-21 о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП оставлено в силе. За – 11, против -4.

Напомним, в ночь на 3 января 2018 возле Киева произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова.

Он за рулем Ford Mustang ехал в направлении автодороги «Киев-Чоп» и допустил столкновение с Renault Duster, ехавшим в направлении села Белогородка. По данным полиции, у судьи обнаружили 1,52 промилле алкоголя в крови.

Совет судей Украины сделал заявление, что такие действия судьи подрывают доверие к правосудию.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия применила к Дмитрию Усатову взыскание в виде представления об увольнении. Основанием для такого вывода палаты, как говорилось в нем, служило поведение судьи, а именно управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие. Также сообщено, что со дня принятия Дисциплинарной палатой решение о применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности судьи считается временно отстраненным от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения

Впрочем, решение о его увольнении с должности Высшим советом правосудия принято не было.

Автор: Наталя Мамченко

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