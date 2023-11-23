ВРП розглянула скаргу судді Києво-Святошинського райсуду Києва Дмитра Усатова на притягнення його до відповідальності за керування авто в стані сп’яніння

Вища рада правосуддя відмовила судді Києво-Святошинського районного суду Києва Дмитру Усатову, який був учасником ДТП, у скарзі на рішення дисциплінарної палати.

23 листопада 2023 року Вища рада правосуддя розглянула скаргу судді Києво-Святошинського районного суду Києва Дмитра Усатова на рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 21 липня 2021 року №1623/1дп/15-21 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП залишено у силі. За – 11, проти -4.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня 2018 року біля Києва сталася ДТП за участю судді Києво-Святошинського районного суду Дмитра Усатова.

Він за кермом Ford Mustang їхав в напрямку автодороги «Київ-Чоп» і допустив зіткнення з Renault Duster, що їхав у напрямку села Білогородка. За даними поліції, у судді виявили 1,52 проміле алкоголю в крові.

Рада суддів України тоді зробила заяву, що такі дії судді підривають довіру до правосуддя.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя застосувала до Дмитра Усатова стягнення у виді подання про звільнення. Підставою для такого висновку палати, як йшлося у ньому, слугувала поведінка судді, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. Також повідомлено, що з дня ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення

Втім, рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя ухвалено не було.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.