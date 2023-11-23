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Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

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Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

14:11, 23 листопада 2023
Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.
Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА
Джерело фото: SUD.UA
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Державна судова адміністрація 23 листопада 2023 року внесла зміни у свій наказ, яким вносилися зміни у Типове положення про апарат суду щодо неможливості керівникам апаратів місцевих та апеляційних судів мати заступника у разі, якщо кількість працівників апарату суду не перевищує 75 осіб.

Вказана норма нової редакції Типового положення про апарат суду мала набути чинності з 1 січня 2024 року.

Однак, згідно з наказом в. о. голови ДСА Максима Пампури від 23 листопада формулювання «з 01.01.2024» змінено на «через 30 днів з дня затвердження Вищою радою правосуддя нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів».

Відтак, поки що питання звільнення більше ніж 600 заступників керівників апаратів судів можна вважати таким, що відкладено.

Нагадаємо, що норма Типового положення про апарат суду, згідно з якою «керівник апарату місцевого, апеляційного суду може мати заступникаякщо кількість працівників апарату суду перевищує 75 осіб», була затверджена Вищою радою правосуддя ще 25 січня 2022 року.

Втім, тривалий час вона не була реалізована через прохання Ради суддів до Державної судової адміністрації про її відтермінування.

У попередній редакції Типового положення, керівник апарату суду міг мати навіть двох заступників, якщо кількість працівників апарату суду перевищувала 50 осіб.

14 серпня 2023 року, після неодноразових вимог ВРП, зазначена норма Типового положення все ж була підписана в. о. голови ДСА. Вказана норма Типового положення набувала чинності з 1 січня 2024 року.

За розрахунками ДСА, до кінця року було необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів.

Рада суддів України 18 вересня звернулась до Державної судової адміністрації з проханням підготувати проект змін до Типового положення про апарат суду в частині визначення кількості посад заступника керівника апарату суду.

Як повідомив тоді голова РСУ Богдан Моніч, в Раду суддів надійшли численні звернення від судів з проханням домогтися скасування норми Типового положення про апарат суду, якою встановлено, що «керівник апарату місцевого, апеляційного суду може мати заступникаякщо кількість працівників апарату суду перевищує 75 осіб».

Також Богдан Моніч зазначив, що цифра «75», яка була використана при внесенні змін у Типове положення, нічим не обґрунтована.

В РСУ зазначили, що шкода від зазначених змін до Типового положення для належної організації забезпечення діяльності судів буде значно більшою і нівелюватиме вигоду від коштів, які будуть заощаджені за рахунок скорочення посад заступників керівників апаратів. Вирішення ж у такий спосіб питань щодо економії коштів у зв’язку з хронічним недофінансування судової влади, в цілому не виправдає очікувань і, на думку РСУ, призведе лише до погіршення діяльності місцевих загальних судів.

З наказом в. о. голови ДСА від 23 листопада 2023 року можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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