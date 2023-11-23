Фіктивний шлюб не допоміг жителю Прикарпаття втекти за кордон: подробиці

20-річний чоловік одружився з жінкою, яка має інвалідність ІІІ групи, щоб виїхати за кордон.

Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили черговий хитрий план уникнення від мобілізації. Так, мешканець Івано-Франківщини одружився з жінкою, яка має інвалідність ІІІ групи, щоб виїхати за кордон. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як повідомляється, 20-річний чоловік та 25-річна жінка уклали фіктивний шлюб та прямували до сусідньої країни через пункт пропуску Рава-Руська у Львівській області. Під час проходження контролю, вони надали свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІІ групи громадянки.

В ході перевірки було встановлено, що пара уклала шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

В результаті поїздка не відбулася. Про інцидент повідомили правоохоронців.

Жінка отримала підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

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