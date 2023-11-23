Фиктивный брак не помог жителю Прикарпатья сбежать за границу: подробности

20-летний мужчина женился на женщине, которая имеет инвалидность ІІІ группы, чтобы выехать за границу.

Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили очередной хитрый план уклонения от мобилизации. Так, житель Ивано-Франковской области женился на женщине, которая имеет инвалидность ІІІ группы, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Как сообщается, 20-летний мужчина и 25-летняя женщина заключили фиктивный брак и направлялись в соседнюю страну через пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области. Во время прохождения контроля они предоставили свидетельство о браке и удостоверение инвалида III группы гражданки.

В ходе проверки было установлено, что пара заключила брак, чтобы мужчина мог выехать за границу как осуществляющий сопровождение лица с инвалидностью.

В результате поездка не состоялась. Об инциденте сообщили правоохранителям.

Женщина получила подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу.

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