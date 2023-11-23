Посол США Бринк отправила индейки в Изюм поездом, фото

В День Благодарения Food Train отправится в Харьков и Изюм, чтобы угостить работников, которые несут ответственность за жизнь на прифронтовой территории.

Источник фото: Укрзализныця

На Центральном железнодорожном вокзале 23 ноября в 11:00 стартовал Food Train, специальный поезд-кухня, который отправился в Харьков и Изюм, чтобы День благодарения, традиционный праздник в США, приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто несет ответственность за жизнь на прифронтовой территории. Об этом сообщила пресслужба "Укрзализныци".

"Сегодня мы хотим поблагодарить наших военных и тех, кто каждый день спасает гражданское население в прифронтовой Харьковской области. Это медики, полицейские, работники ГСЧС, именно к ним поедет наш поезд и повезет праздничные блюда. Также хочу поздравить американский народ, с Днем благодарения, который сегодня наполнен еще и дополнительным содержанием. Мы благодарны вам и всему демократическому миру за поддержку", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Поезд имеет 6 вагонов, включая генераторный, вагон с холодильником и морозильной камерой для хранения продуктов, кухню для предварительной обработки и приготовления пищи, а также помещения для экипажа и водоснабжения.

Food Train может автономно работать в течение 5-7 дней и готовить различные блюда.

На мероприятии побывала и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Источник фото: Укрзализныця

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