Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховном Суде восстановят архив, юридическую службу и проведут классификацию должностей, — утверждены изменения

Изменения в структуре аппарата Верховного Суда, одобренные в декабре 2022 года, не лучшим образом повлияли на эффективность его работы и привели к частичной разбалансировке ответственности и потере квалифицированных специалистов, - Пленум ВС решил исправить ситуацию.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии

Кировоградский окружной админсуд обратился к Пленуму ВС по поводу неконституционности ограничения максимального размера пенсии.

Непроведение выборов из соображений безопасности избирателей не означает лишения их избирательных прав, - Пленум ВС не стал обращаться в КСУ

Непроведение выборов в определенное время – то есть их отложение из соображений безопасности избирателей, хотя и имеет признаки определенного вмешательства в реализацию избирательных прав, но не означает лишения этих прав, - Пленум Верховного Суда отказал во внесении представления в КСУ о конституционности нормы Избирательного кодекса, которая , по мнению ШААС, ограничивает избирательные права граждан.

Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет

Пленум Верховного Суда обсудил, следует ли обращаться в Конституционный Суд относительно уменьшенного размера прожиточного минимума для расчета должностного оклада судей в 2102 грн.

Суды при рассмотрении дел о домашнем насилии и насилии по признаку пола обяжут решать вопрос о направлении обидчиков на соответствующую программу

В связи с ратификацией Стамбульской конвенции предполагаются изменения в порядке привлечения к ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

  1. Фото
  2. / В Украине

Посол США Бринк отправила индейки в Изюм поездом, фото

14:26, 23 ноября 2023
В День Благодарения Food Train отправится в Харьков и Изюм, чтобы угостить работников, которые несут ответственность за жизнь на прифронтовой территории.
Посол США Бринк отправила индейки в Изюм поездом, фото
Источник фото: Укрзализныця
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Центральном железнодорожном вокзале 23 ноября в 11:00 стартовал Food Train, специальный поезд-кухня, который отправился в Харьков и Изюм, чтобы День благодарения, традиционный праздник в США, приготовленными в нем праздничными блюдами поблагодарить тех, кто несет ответственность за жизнь на прифронтовой территории. Об этом сообщила пресслужба "Укрзализныци".

"Сегодня мы хотим поблагодарить наших военных и тех, кто каждый день спасает гражданское население в прифронтовой Харьковской области. Это медики, полицейские, работники ГСЧС, именно к ним поедет наш поезд и повезет праздничные блюда. Также хочу поздравить американский народ, с Днем благодарения, который сегодня наполнен еще и дополнительным содержанием. Мы благодарны вам и всему демократическому миру за поддержку", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Поезд имеет 6 вагонов, включая генераторный, вагон с холодильником и морозильной камерой для хранения продуктов, кухню для предварительной обработки и приготовления пищи, а также помещения для экипажа и водоснабжения.

Food Train может автономно работать в течение 5-7 дней и готовить различные блюда. 

На мероприятии побывала и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Источник фото: Укрзализныця

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду