Посол США Брінк відправила індичок до Ізюму потягом, фото

У День Подяки Food Train відправиться до Харкова та Ізюма, щоб пригостити працівників, які несуть відповідальність за життя на прифронтовій території.

Джерело фото: Укрзалізниця

На Центральному залізничному вокзалі 23 листопада о 11:00 стартував Food Train, спеціальний потяг-кухня, який рушив Харкова та Ізюма, щоб День подяки, традиційне свято в США, приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто несе відповідальність за життя на прифронтовій території. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Сьогодні ми хочемо подякувати нашим військовим та тим, хто кожного дня рятує цивільне населення у прифронтовій Харківщині. Це медики, поліцейські, працівники ДСНС, саме до них поїде наш поїзд та повезе святкові страви. Також хочу привітати американський народ, з Днем подяки, який сьогодні наповнений ще й додатковим змістом. Ми вдячні вам і всьому демократичному світу за підтримку», – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Поїзд має 6 вагонів, включаючи генераторний, вагон з холодильником та морозильною камерою для зберігання продуктів, кухню для попередньої обробки і приготування їжі, а також приміщення для екіпажу та водопостачання.

Food Train може автономно працювати протягом 5-7 днів та готувати різні страви.

На заході побувала і посол США в Україні Бріджит Брінк.

Джерело фото: Укрзалізниця

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