Австрія закликає Євросоюз не давати перевагу Україні перед Боснією і Герцеговиною в питанні вступу

За словами очільника МЗС, якби ЄС дивився на Західні Балкани «під збільшувальним склом і в рожевих окулярах - на Україну» — це була б «геостратегічна катастрофа».

Австрія закликала Євросоюз не надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть питання про переговори про членство. Про це заявив очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, Євросоюзу необхідно закріпити свій вплив і в Україні, і в Боснії і Герцеговині, щоб протидіяти російському впливу, і стабільність в обох регіонах однаково важлива. Тому було б «геостратегічною катастрофою», якби ЄС дивився на Західні Балкани «під збільшувальним склом і в рожевих окулярах - на Україну».

«Не можна, щоб одні групи були на швидкісній смузі, а інші - на службовій», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Австрія можливість накласти вето на початок переговорів про вступ з Україною, якщо Боснії також не буде надано зелене світло для переговорів, Шалленберг сказав, що дискусії «вже тривають у правильному напрямку».

«Але... давайте не створювати проблему в регіоні, який очікує вже 20 років, і не створювати їм іще одного бар'єру. Як сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, якщо я правильно навів його слова, чи маємо ми розпочати війну на Балканах, щоб привернути вашу увагу? Будуть дуже гарячі дебати, і ми хочемо, щоб сигнали були однаковими в обох напрямках із геостратегічних міркувань», - заявив міністр.

Він наголосив, що є прихильником поступового розширення ЄС, однак нині необхідний інший підхід, ніж під час попередніх хвиль розширення у 2004-му, 2007-му і 2013 роках, коли це було питання «вступати чи не вступати».

Якщо буде збережено старий підхід, «Україна, ймовірно, ніколи не стане його (Євросоюзу) частиною... до певної міри», вважає Шалленберг.

За його словами, поетапний підхід допоміг би прив'язати країни-кандидати до ЄС, перш ніж надавати їм переваги повного вступу, такі як доступ до сільськогосподарських субсидій.

«Чи можемо ми уявити собі розширення без аграрної політики? Так, можемо», - сказав він, додавши, що для нових членів можуть бути запропоновані довгі перехідні періоди.

Шалленберг заявив, що ЄС не має дозволяти росії та Китаю посилювати свій вплив у регіоні Західних Балкан, зокрема й за допомогою інфраструктурних проєктів, які слід фінансувати Брюсселю.

«Ми маємо послати сигнал третім сторонам: ці країни - наші, вони є частиною нашої сім'ї», - зазначив міністр.

Окремо він застеріг від повільного прогресу щодо Сербії.

«Для народу Сербії нічого не рухається... Уперше ми маємо опитування в Сербії, де переважна більшість не підтримує Європейський Союз. Це має вдарити в усі наші тривожні дзвони. Ми їх втрачаємо», - наголосив Шалленберг.

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