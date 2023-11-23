Австрия призывает Евросоюз не давать преимущество Украине Боснии и Герцеговине в вопросе вступления

По словам главы МИД, если бы ЕС смотрел на Западные Балканы «под увеличительным стеклом и в розовых очках – на Украину» – это была бы «геостратегическая катастрофа».

Австрия призвала Евросоюз не отдавать предпочтение Украине Западным Балканам, когда будут решать вопросы о переговорах о членстве. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Financial Times.

По его словам, Евросоюзу необходимо закрепить свое влияние и в Украине, и в Боснии и Герцеговине, чтобы противодействовать российскому влиянию и стабильность в обоих регионах одинаково важна. Поэтому было бы «геостратегической катастрофой», если бы ЕС смотрел на Западные Балканы «под увеличительным стеклом и в розовых очках – на Украину».

«Нельзя, чтобы одни группы были на скоростной полосе, а другие – на служебной», – сказал он.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Австрия возможность ветировать начало переговоров о вступлении с Украиной, если Боснии также не будет предоставлен зеленый свет для переговоров, Шалленберг сказал, что дискуссии «уже продолжаются в правильном направлении».

«Но... давайте не создавать проблему в регионе, ожидающем уже 20 лет, и не создавать им еще одного барьера. Как сказал премьер-министр Албании Эдди Рама, если я правильно привел его слова, должны ли мы начать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание? Будут очень горячие дебаты, и мы хотим, чтобы сигналы были одинаковыми в обоих направлениях по геостратегическим соображениям», – заявил министр.

Он подчеркнул, что является сторонником постепенного расширения ЕС, однако ныне необходим другой подход, чем во время предыдущих волн расширения в 2004-м, 2007-м и 2013 годах, когда это был вопрос «вступать или не вступать».

Если будет сохранен старый подход, «Украина, вероятно, никогда не станет его (Евросоюзом) частью... в известной степени», считает Шалленберг.

По его словам, поэтапный подход помог бы привязать страны-кандидаты к ЕС, прежде чем предоставлять им преимущества полного вступления, такие как доступ к сельскохозяйственным субсидиям.

«Можем ли мы представить себе расширение без аграрной политики? Да, можем», - сказал он, добавив, что для новых членов могут быть предложены долгие переходные периоды.

Шалленберг заявил, что ЕС не должен разрешать рф и Китаю усиливать свое влияние в регионе Западных Балкан, в том числе посредством инфраструктурных проектов, которые следует финансировать Брюсселю.

«Мы должны послать сигнал третьим сторонам: эти страны – наши, они являются частью нашей семьи», – отметил министр.

Отдельно он предостерег от медленного прогресса по Сербии.

«Для народа Сербии ничего не двигается... Впервые у нас есть опрос в Сербии, где подавляющее большинство не поддерживает Европейский Союз. Это должно ударить во все наши тревожные колокола. Мы их теряем», - подчеркнул Шалленберг.

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