Закарпатский перевозчик пытался провезти в ЕС сигареты и марихуану

Закарпатские таможенники нашли тайники с сигаретами и наркотиками, которые направлялись из Украины в Евросоюз.

Источник фото: podiji.ko.net.ua

Сегодня ночью, 23 ноября, на таможенном посту "Тиса" на границе с Венгрией таможенники с помощью сканера для проверки транспортного средства разоблачили нарушения закарпатского перевозчика и нашли тайники с сигаретами и наркотиками. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время таможенного досмотра водитель утверждал о честных намерениях по экспорту груза из Украины в Евросоюз. Однако таможенники заметили поврежденную заводскую обшивку водительского салона. После направления машины на сканирование было обнаружено несколько тайников, где скрывались сигареты разных марок с украинским акцизом и примерно 10 пакетов с субстанцией, похожей на марихуану.

Сейчас идет процесс проверки и изъятия скрытых сигарет, а нарушение будет задокументировано согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины. Дополнительно, сообщение о возможном уголовном правонарушении согласно статье 305 Уголовного кодекса Украины будет направлено в правоохранительные органы.

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