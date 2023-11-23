Закарпатський перевізник намагався провивезти до ЄС сигарети та марихуану

Закарпатські митники знайшли тайники з сигаретами та наркотиками, які прямували з України до Євросоюзу.

Джерело фото: podiji.ko.net.ua

Сьогодні вночі, 23 листопада, на митному посту «Тиса» на кордоні з Угорщиною митники за допомогою сканера для перевірки транспортного засобу викрили порушення закарпатського перевізника та знайшли тайники з сигаретами та наркотиками. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Під час митного огляду водій стверджував про чесні наміри щодо експорту вантажу з України до Євросоюзу. Однак митники помітили пошкоджену заводську обшивку водійського салону. Після направлення машини на сканування було виявлено кілька тайників, де приховувалися сигарети різних марок з українським акцизом та приблизно 10 пакунків із субстанцією, подібною до марихуани.

Зараз триває процес перевірки та вилучення прихованих сигарет, а порушення буде задокументовано згідно зі статтею 483 Митного кодексу України. Додатково, повідомлення про можливе кримінальне правопорушення згідно зі статтею 305 Кримінального кодексу України буде направлено до правоохоронних органів.

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