КАС ВС висловився щодо порядку визначення ставки акцизного податку на товар

Для визначення правильної ставки акцизного податку щодо конкретного товару з кодом УКТ ЗЕД превалюючими є саме його додаткові характеристики, а не деталізація типу напою.

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Для алкогольних зброджених напоїв з кодом УКТ ЗЕД 2206 00 39 00, які включають і суміші на основі зброджених напоїв, можуть застосуватися різні ставки акцизного податку. Для визначення правильної ставки акцизного податку щодо конкретного товару (напоїв) з таким кодом УКТ ЗЕД превалюючими є саме його додаткові характеристики, а не деталізація типу напою. Для застосування ставки на рівні 11,65 грн за 1 л (спеціальна норма) товар має відповідати сукупно всім умовам, наведеним у таблиці в підпункті 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України. Якщо товар не відповідає хоча б одній умові, до нього застосовується ставка акцизного податку на рівні 8,02 грн за 1 л (загальна норма).

Про це зазначив Верховний Суд у складі судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду.

Товариство звернулося до суду з позовом до митниці, в якому просило визнати протиправними та скасувати картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

На переконання позивача, застосована митницею ставка 11,65 грн за 1 л (замість 8,02 грн за 1 л, за якою Товариство заявило до митного оформлення вказаний товар) встановлена підпунктом 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 ПК України для вин ігристих та вин газованих, що не відповідає номенклатурі та опису імпортованого позивачем товару, оскільки ним імпортуються суміші на основі зброджених напоїв.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов, оскільки позивач імпортує суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв, а не вина ігристі, вина газовані та/або зброджені напої. Тому акцизний податок за ввезений товар потрібно сплачувати за ставкою 8,02 грн за 1 л.

За результатами розгляду справи Верховний Суд вказав, що системний аналіз Пояснень до УКТ ЗЕД групи 22 та підпункту 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 ПК України вказує на те, що з метою оподаткування акцизним податком в рядках третьому та четвертому таблиці законодавець не розрізняє «зброджені напої» та «суміші із зброджених напоїв», «суміші на основі зброджених напоїв» тощо, а об’єднує ці поняття однією назвою – «зброджені напої».

Обов’язковими умовами для застосування загальної ставки акцизного податку на рівні 8,02 грн за 1 л (у сукупності) є:

1) відсутність у цій нормі спеціальної ставки акцизного податку для напою;

2) товар належить до одного з кодів УКТ ЗЕД, які входять до позицій 2204, 2205 або 2206 (вина та інші зброджені напої без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з доданням етилового спирту); товар має такі характеристики:

3) тип напою – вина, вермути та будь-які інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв),

4) фактична міцність яких вища за 1,2 % об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 % об’ємних одиниць етилового спирту.

Застосування спеціальної ставки в розмірі 11,65 грн за 1 л вимагає, щоб товари відповідали низці класифікаційних ознак, які стосуються як хіміко-біологічних властивостей, так і технологічних вимог транспортування імпортованого товару: 1) товар відповідає одному з кодів УКТ ЗЕД 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10 10 00, 2205 90 10 00 або 2206 00 39 00; товар має такі характеристики: 2) тип напою – вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), 3) фактична міцність яких вища за 1,2 % об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 % об’ємних одиниць етилового спирту, за умови що 4) етиловий спирт, який міститься в готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які 5) розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу «гриб», що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю в розчині на рівні не менше 1 бар при температурі 20° C.

Постанова Верховного Суду від 24 жовтня 2023 року у справі № 380/10416/21 (адміністративне провадження № К/990/14118/22).

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