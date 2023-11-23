Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

Источник фото: SUD.UA

Государственная судебная администрация 23 ноября 2023 года внесла изменения в свой приказ, которым вносились изменения в Типовое положение об аппарате суда относительно невозможности руководителям аппаратов местных и апелляционных судов иметь заместителя в случае, если количество работников аппарата суда не превышает 75 человек.

Указанная норма новой редакции Типового положения об аппарате суда должна была вступить в силу с 1 января 2024 года.

Однако, согласно приказу и. о. главы ГСА Максима Пампуры от 23 ноября формулировка «с 01.01.2024» изменена на «через 30 дней со дня утверждения Высшим советом правосудия нормативов кадрового, финансового, материально-технического и иного обеспечения судов».

Следовательно, пока вопрос увольнения более 600 заместителей руководителей аппаратов судов можно считать отложенным.

Напомним, что норма Типового положения об аппарате суда, согласно которой «руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек», была утверждена Высшим советом правосудия еще 25 января 2022 года.

Впрочем, долгое время она не была реализована по просьбе Совета судей к ГСА об ее отсрочке.

В предыдущей редакции Типового положения руководитель аппарата суда мог иметь даже двух заместителей, если количество работников аппарата суда превышало 50 человек.

14 августа 2023 года, после неоднократных требований ВСП, указанная норма Типового положения все же была подписана и. о. председателя ГСА. Указанная норма Типового положения вступала в силу с 1 января 2024 года.

По расчетам ГСА, до конца года необходимо было уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов.

Совет судей Украины 18 сентября обратился в Государственную судебную администрацию с просьбой подготовить проект изменений в Типовое положение об аппарате суда в части определения количества должностей заместителя руководителя аппарата суда.

Как сообщил тогда председатель ССУ Богдан Монич, в Совет судей поступили многочисленные обращения от судов с просьбой добиться отмены нормы Типового положения об аппарате суда, которой установлено, что «руководитель аппарата местного, апелляционного суда может иметь заместителя, если количество работников аппарата суда превышает 75 человек».

Также Богдан Монич отметил, что цифра «75», использованная при внесении изменений в Типовое положение, ничем не обоснована.

В Совете судей отметили, что ущерб от указанных изменений в Типовое положение для надлежащей организации обеспечения деятельности судов будет значительно большим и будет нивелировать выгоду от средств, сэкономленных за счет сокращения должностей заместителей руководителей аппаратов судов. Решение же таким образом вопросов об экономии средств в связи с хроническим недофинансированием судебной власти, в целом не оправдает ожиданий и, по мнению ССУ, приведет лишь к ухудшению деятельности местных общих судов.

С приказом и. о. главы ГСА от 23 ноября 2023 года можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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