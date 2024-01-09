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  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Києво-Святошинського райсуду Києва Дмитра Усатова за керування авто в стані сп’яніння

20:10, 9 січня 2024
ДТП сталася біля Києва, тоді у судді виявили 1,52 проміле алкоголю в крові.
ВРП звільнила суддю Києво-Святошинського райсуду Києва Дмитра Усатова за керування авто в стані сп’яніння
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Дмитра Усатова за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це йдеться на сайті ВРП.

Суддя допустив грубе нехтуванням обов’язками, у тому числі щодо дотримання правил суддівської етики, підтримання високих стандартів поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду.

Як писала «Судово-юридична газета», у ніч на 3 січня 2018 року біля Києва сталася ДТП за участю судді Києво-Святошинського районного суду Дмитра Усатова.

Він за кермом Ford Mustang їхав в напрямку автодороги «Київ-Чоп» і допустив зіткнення з Renault Duster, що їхав у напрямку села Білогородка. За даними поліції, у судді виявили 1,52 проміле алкоголю в крові.

Рада суддів України тоді зробила заяву, що такі дії судді підривають довіру до правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила Дмитру Усатову, який був учасником ДТП, у скарзі на рішення дисциплінарної палати.

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