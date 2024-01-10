Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект Давида Арахамії, який вводить обмеження на поширення військовими у соцмережах певної інформації та передбачає боротьбу з гендерною дискримінацією.

Верховна Рада готується ухвалити в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист 10313. Його 4 грудня 2023 року внесли народні депутати Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Роксолана Підласа та інші народні обранці, втім, вже 8 грудня проект відкликали, а 11 грудня зареєстрували інший – доопрацьований, видаливши із сайту Верховної Ради першу редакцію законопроекту.

8 січня Комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити цей проект 10313 в першому читанні.

Зокрема, до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пропонується ввести нову статтю 8-2 «Реалізація права військовослужбовців на інформацію». Відповідно до неї військовослужбовці мають право вільного одержання, використання, поширення інформації відповідно до Закону «Про інформацію» та інших законів з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

Військовослужбовці не мають права поширювати в медіа, інформаційних системах загального доступу (в мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мережах загального користування) інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення): геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань; характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Також автори пропонують внести зміни до Статуту внутрішньої служби та Дисциплінарного статуту ЗСУ, якими передбачити норми щодо недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями.

Крім того, буде введено норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини відповідно до статті 19-1 Закону «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення у повному розмірі; уточнено загальний час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном; введено норми щодо звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців у разі хвороби дитини віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, із збереженням грошового забезпечення.

Законопроект передбачає нове регулювання щодо права звернення за призначенням (перерахунком) пенсії під час дії воєнного стану осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану, за письмовою заявою про призначення (перерахунок) пенсії завіреною командиром (начальником) військової частини; уточнення норм щодо вимог до військових капеланів та комплектування посад військових капеланів цивільними особами; уточнення норм щодо прав окремих військових посадових осіб на користування дисциплінарною владою; нові повноваження спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги щодо здійснення обов’язкової перевірки якості гуманітарної допомоги, зокрема яка надається для сил оборони, та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги; уточнення підстав виплати додаткової винагороди під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які у зв’язку з поранення (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6- 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів.

Автор: Наталя Мамченко

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