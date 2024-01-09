Зеленський провів розмову з президентом Польщі Дудою: обговорили блокаду кордону

Не повинно бути меж між нашими народами, - заявив український лідер.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомляє Офіс Президента.

Вони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та нинішню зовнішньополітичну ситуацію.

«Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не повинно бути меж між нашими народами», – сказав Зеленський.

Також сторони обсудили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС. Крім того, лідери обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та оборонну співпрацю.

«Володимир Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, які призвели до загибелі мирних громадян і руйнування цивільних об’єктів, і наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита», – зазначено в повідомленні.

Також Зеленський окремо порушив питання щодо приєднання Польщі до декларації лідерів G7 про гарантії безпеки для України.

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