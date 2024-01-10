Вирубка дерев у заповідній на майже 2 млн грн: на Одещині судитимуть вісьмох зловмисників

Чоловіків викрили під час зрубу та вивезення чергової партії деревини.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині судитимуть 8-х учасників організованої групи за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що житель Роздільнянського району організував злочинну групу, до складу якої увійшло четверо його земляків, а також посадовець Захарівської ОТГ, еколог та співробітник Павлівського лісництва.

Ділки здійснили рубку лісового масиву дубу на території Павлівського лісництва Одеської області.

Задля порубки якісної деревини – дубу, ясеня, акації — організатор виплачував відсоток від продажів працівникам одного з лісництв, які надавали інформацію про ділянки з кращим лісом.

Вартість деревини коливалася від 1 200 до 2 000 гривень за кубометр.

Під час проведених обшуків за місцями події та мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили більше 30 кубометрів дров та інші лісоматеріали, автомобіль «КАМАЗ», бензопили, сокири, мобільні телефони, чорнові записи.

Чоловіків викрили під час зрубу та вивезення чергової партії деревини.

В ході досудового розслідування пред’явлені позови про відшкодування завданих кримінальним правопорушенням 2 млн грн збитків.

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