Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив оскаржити рішення щодо поновлення на посаді Богдана Львова

Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС стосовно поновлення на посаді Богдана Львова, оскаржуватиме його в апеляційному порядку, — ВС

Парламентарі не дійшли згоди, як рекомендації Комітету з нацбезпеки вплинуть на фінальну редакцію законопроекту про мобілізацію

У Верховній Раді триває дискусія, чи означатиме прийняття законопроекту про мобілізацію за основу 11 січня те, що вони фактично схвалять текст Кабміну.

Як нараховувати заробітну плату держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад або які не проводили класифікацію посад: роз’яснення НАДС

У НАДС зазначили, що після процедури класифікації посади зарплата держслужбовців навіть може стати меншою.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. В Україні

Вирубка дерев у заповідній на майже 2 млн грн: на Одещині судитимуть вісьмох зловмисників

21:31, 10 січня 2024
Чоловіків викрили під час зрубу та вивезення чергової партії деревини.
Вирубка дерев у заповідній на майже 2 млн грн: на Одещині судитимуть вісьмох зловмисників
Фото: Одеська обласна прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

На Одещині судитимуть 8-х учасників організованої групи за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Слідством встановлено, що житель Роздільнянського району організував злочинну групу, до складу якої увійшло четверо його земляків, а також посадовець Захарівської ОТГ, еколог та співробітник Павлівського лісництва.

Ділки здійснили рубку лісового масиву дубу на території Павлівського лісництва Одеської області.

Задля порубки якісної деревини – дубу, ясеня, акації — організатор виплачував відсоток від продажів працівникам одного з лісництв, які надавали інформацію про ділянки з кращим лісом.

Вартість деревини коливалася від 1 200 до 2 000 гривень за кубометр.

Під час проведених обшуків за місцями події та мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили більше 30 кубометрів дров та інші лісоматеріали, автомобіль «КАМАЗ», бензопили, сокири, мобільні телефони, чорнові записи.

Чоловіків викрили під час зрубу та вивезення чергової партії деревини.

В ході досудового розслідування пред’явлені позови про відшкодування завданих кримінальним правопорушенням 2 млн грн збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва