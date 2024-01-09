Кабмін призначив Петра Котіна в.о. голови правління Енергоатома

Крім того, виконуючими обов’язки членів правління Компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

Кабмін призначив президента ДП НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна виконуючим обов‘язки голови правління АТ НАЕК Енергоатом. Про це повідомляє пресслужба компанії з посиланням на постанову уряду.

Крім того, виконуючими обов’язки членів правління Компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

Раніше ми писали, що Кабмін перетворив Енергоатом на акціонерне товариство.

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