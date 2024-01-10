На Тернопільщині оборонному відомству повернули земельну ділянку вартістю 163 млн грн

Ділянку майже 3,9 га привласнити планувала Байковецька сільська рада.

У власність Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повернули земельну ділянку площею майже 3,9 га, вартістю 163 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що Байковецька сільська рада незаконно зареєструвала за собою право комунальної власності на ці території, при тому, що вони належали Тернопільській філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

За результатами вжитих прокурорами заходів цьогоріч у січні проведено державну реєстрацію земельної ділянки за законним власником.

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