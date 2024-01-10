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Комітет Галини Третьякової рекомендував Комітету з нацбезпеки підготувати інший законопроект про мобілізацію, де встановити нові умови виїзду для тих, хто має відстрочку

Комітет ВР з питань соціальної політики рекомендував Комітету з нацбезпеки на основі урядового проекту про мобілізацію підготувати новий законопроект з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики – зокрема встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК.

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  1. В Україні

На Тернопільщині оборонному відомству повернули земельну ділянку вартістю 163 млн грн

12:50, 10 січня 2024
Ділянку майже 3,9 га привласнити планувала Байковецька сільська рада.
На Тернопільщині оборонному відомству повернули земельну ділянку вартістю 163 млн грн
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У власність Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повернули земельну ділянку площею майже 3,9 га, вартістю 163 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Встановлено, що Байковецька сільська рада незаконно зареєструвала за собою право комунальної власності на ці території, при тому, що вони належали Тернопільській філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. 

За результатами вжитих прокурорами заходів цьогоріч у січні проведено державну реєстрацію земельної ділянки за законним власником.

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