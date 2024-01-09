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  1. В мире

У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили рак простаты

22:34, 9 января 2024
Болезнь обнаружили на ранней стадии.
У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили рак простаты
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У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили рак простаты, именно от этой болезни он лечится. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что для лечения рака 22 декабря Остину провели простатэктомию. Во время операции Остин находился под общим наркозом, а уже на следующий день вернулся домой.

Издание пишет, что болезнь обнаружили на ранней стадии, поэтому врачи утверждают, что у главы Пентагона отличные прогнозы.

Уже 1 января Остина из-за осложнений госпитализировали повторно – у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, он жаловался на тошноту и сильную боль в животе, бедрах и ногах.

Как сообщает издание, о госпитализации главы Пентагона сказали сразу, так как обнаруженный у него рак является «глубоко личным» вопросом.

Ранее мы писали, что Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

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