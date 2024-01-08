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В Пентагоні розповіли про стан здоров'я свого очільника

09:10, 8 січня 2024
Міністр оборони США був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.
В Пентагоні розповіли про стан здоров'я свого очільника
Джерело фото: Укрінформ
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У Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда у США продовжується госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна, про що повідомило Міністерство оборони у відомостях, оприлюднених в неділю. Відомо, що 22 грудня він переніс медичну процедуру, а наступного дня покинув лікарню, однак 1 січня був змушений повернутися та потрапив до реанімації через сильний біль, який відчув. Про це повідомляє Time.

Генерал-майор ВПС Пет Райдер, представник Міноборони США, у заяві не розкривав деталей медичної процедури або причини наступної госпіталізації міністра у військовому медичному центрі Волтера Ріда. Він вказав лише на те, що Остін відновлюється та залишається в задовільному стані. Після того, як міністр відновив свої обов'язки у вівторок, він отримав необхідну інформацію та надав вказівки своїй команді.

Райдер підкреслив, що Остін має повний доступ до засобів захищеного зв'язку та продовжує контролювати повсякденні операції Міністерства оборони США по всьому світу. Він зазначив, що міністр спілкувався з президентом Джо Байденом, заступницею міністра оборони Кетлін Хікс, головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном та іншими високопосадовцями.

Поки немає точних даних про дату виписки міністра, однак Міністерство оборони заявило, що буде надавати оновлену інформацію про стан здоров'я Ллойда Остіна залежно від її надходження.

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