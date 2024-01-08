У Японії арештували депутата правлячої партії через нелегальні доходи

Затримано депутата Ліберально-демократичній партії за збір недекларованих політичних коштів.

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У Японії депутат, представник найбільшої фракції у Ліберально-демократичній партії, був затриманий у неділю у зв'язку із скандалом, пов'язаним зі збором політичних коштів, що охопив його партію, – повідомляє Кyodo.

Прокуратура підозрює члена Палати представників Йошітаку Ікеду у отриманні загалом 48,26 мільйонів ієн (близько 333 000 доларів США) протягом п'яти років до 2022 року з фондів фракції, коли тією фракцією керував колишній покійний прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

Також заарештований його політичний секретар, 45-річний Казухіро Какінума. Двох політиків звинувачують у тому, що вони не включили ці кошти у фінансові звіти.

Генеральний секретар ЛДП Тошіміцу Мотегі повідомив, що партія вирішила виключити Ікеду зі свого складу.

Прокуратура взяла під варту 57-річного Ікеду з метою запобігти можливому приховуванню або знищенню доказів. Вони також зазначили, що Ікеду вступив у змову з Какінумою, що відповідав за звіти про доходи та витрати.

Суть скандалу полягає у зборі грошей через організацію прийомів та вечорів, за участь у яких люди, переважно бізнесмени, купували квитки, роблячи таким чином пожертвування. Однак ці кошти не були задекларовані чи відображені у звітах.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда висловив глибоку стурбованість та наголосив на важливості відновлення довіри суспільства до політики. Після арешту депутата фракція вибачилася та заявила про готовність співпрацювати зі слідством, яке проводить обшуки в офісах партії для збору документів та інших матеріалів, пов'язаних із справою.

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