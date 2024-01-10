Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління житловим фондом та обстеження його стану

Верховний Суд висловився стосовно повноважень органів місцевого самоврядування у сфері здійснення контролю та управління житловим фондом, а також забезпечення його належного технічного стану.

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протокол щодо Дениса Шмигаля, вказавши, що прем’єру загрожує позбавлення права обіймати посади

НАЗК склало протокол на Дениса Шмигаля, бо він начебто розголосив дані про викривача, який викривав Голову КРАІЛ Івана Рудого за порушення трудових прав.

Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

Солдат після поранення відмовився вдруге форсувати річку Дніпро: що вирішив суд

Суд врахував пом’якшуючі обставини та не став позбавляти військовослужбовця волі

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

  1. Відео
  2. / У світі

В Еквадорі – надзвичайний стан, а озброєні люди в масках захопили телестудію: відео

08:24, 10 січня 2024
В Еквадорі озброєні люди увірвалися у студію місцевого телеканалу та захопили у заручники ведучих у прямому ефірі.
В Еквадорі – надзвичайний стан, а озброєні люди в масках захопили телестудію: відео
Джерело фото: eluniverso.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В Еквадорі запровадили надзвичайний стан. Озброєні люди в масках захопили телестудію громадського телеканалу TC Television у портовому місті Гуаякіль і взяли в заручники журналістів, погрожуючи усе підірвати. Про це пише «El Universo».

Група чоловіків увірвалався під час трансляції програми новин у вівторок вдень, 9 січня, Еквадор став свідком цього інциденту наживо, так як програма була в ефірі, і було видно момент, коли люди погрожували співробітникам зброєю та гранатами.

Згодом втрутилася поліція.

Як повідомили у «ВВС», з камери в еквадорській тюрмі зник лідер злочинного угрупування, яке, зокрема, підозрюють у вбивстві кандидата в президенти країни. Президент Еквадора Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів, що передбачає, зокрема, тимчасову заборону на публічні зібрання в комендантську годину.

Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто сидів майже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угрупування «Лос Чонерос» («люди з міста Чоне»).

За словами президента Нобоа, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області