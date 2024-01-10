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  1. Суспільство

10 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

08:41, 10 січня 2024
Сьогодні відзначають Всесвітній день метро.
10 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Джерело фото: КМДА
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10 січня в Україні і світі відзначають Всесвітній день метро. В цей день у далекому 1863 році в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену довжиною шість кілометрів. Для XIX століття це стало резонансною подією, адже в багатьох країнах головним видом транспорту ще залишався кінний.

В Україні відкриття першої лінії метро провели 6 листопада 1960 року. Це був відрізок шляху від станції Дніпро до Вокзальної довжиною 5,2 кілометра.

Історія метро почалася від винайдення тунелепрохідного щита 1814 року англійським інженером Марком Брюнелем. На цю ідею його надихнуло спостереження за морським молюском, який пробурює отвори у затонулих кораблях.

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