У березні 2023 вона була обрана до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Джерело фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, голову ГО «Мрія дітей України» Богдану Ярову призначили радницею заступника міністра оборони (на громадських засадах).

Як повідомили у Міноборони, відповідний наказ виданий 9 січня 2024 року.

«‎Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Що відомо про Богдану Ярову

Богдана Ярова (відома також як Дана Ярова) — громадська діячка, волонтерка, колишня радниця Міністра оборони України (у 2015-2017 роках).

У 2022 році Ярова у співпраці заснувала благодійний фонд «Українська Фундація «Мрія», що опікується родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

У 2023 році заснувала також Громадську організацію «Мрія дітей України».

У березні 2023 вона була обрана до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

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