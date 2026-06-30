У ЄС брендам забороняють викидати непроданий одяг: залишки колекцій більше не підуть на смітник
У Євросоюзі почнуть діяти нові правила, покликані покласти край практиці знищення непроданого одягу, аксесуарів і взуття.
Уже з 19 липня 2026 року великі компанії не зможуть просто утилізувати залишки товарів. Натомість бізнес має шукати альтернативні способи їх використання, а також звітувати про непродану продукцію, яка все ж потрапляє у відходи.
У Єврокомісії вважають, що це допоможе скоротити кількість відходів, зменшити шкоду довкіллю та стимулюватиме розвиток циркулярної економіки.
Чому ЄС забороняє знищувати непроданий одяг
Європейська комісія ухвалила необхідні акти в межах Регламенту про екодизайн для сталих продуктів (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), які допоможуть компаніям виконувати нові вимоги.
За оцінками, щороку в Європі знищується від 4% до 9% непроданих текстильних виробів ще до того, як ними скористаються покупці.
Через це утворюється близько 5,6 млн тонн викидів CO₂ — майже стільки ж, скільки становили загальні чисті викиди Швеції у 2021 році.
Саме тому Регламент ESPR передбачає дві ключові вимоги:
- компанії повинні розкривати інформацію про непродані споживчі товари, які вони утилізують як відходи;
- запроваджується заборона на знищення непроданого одягу, аксесуарів до нього та взуття.
Коли нові правила почнуть діяти
Заборона на знищення непроданого одягу, аксесуарів і взуття застосовуватиметься:
- для великих компаній — з 19 липня 2026 року;
- для середніх компаній — з 2030 року.
Водночас вимоги щодо обов'язкового розкриття інформації про непродані товари діють для великих компаній уже зараз, а стандартизований формат такої звітності почне застосовуватися з лютого 2027 року. Для середніх компаній ці правила також набудуть чинності у 2030 році.
У яких випадках товари все ж можна буде знищити
Нові правила передбачають окремі винятки.
Зокрема, знищення продукції дозволятиметься у випадках, коли це пов'язано з вимогами безпеки або товар був пошкоджений. Контроль за дотриманням цих правил здійснюватимуть національні органи держав-членів ЄС.
Що компаніям пропонують робити замість утилізації
Європейська комісія рекомендує бізнесу ефективніше управляти товарними запасами та поверненнями продукції.
Замість знищення непроданих товарів компаніям пропонують:
- перепродавати продукцію;
- відновлювати або переробляти її;
- передавати на благодійність;
- повторно використовувати товари.
Чому це важливо
За словами єврокомісарки з питань довкілля, стійкості водних ресурсів та конкурентної циркулярної економіки Джессіки Росвалл, текстильна галузь уже рухається до більш сталих моделей виробництва, однак масштаби відходів свідчать про необхідність подальших змін.
У Єврокомісії також нагадують, що лише у Франції щороку знищують непродані товари приблизно на 630 млн євро, а в Німеччині через активний розвиток онлайн-торгівлі щороку утилізують майже 20 млн повернутих покупцями товарів.
Очікується, що нові правила допоможуть зробити товари на ринку ЄС більш довговічними, придатними до повторного використання та переробки, а також сприятимуть розвитку циркулярної економіки.
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