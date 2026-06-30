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У ЄС брендам забороняють викидати непроданий одяг: залишки колекцій більше не підуть на смітник

13:19, 30 червня 2026
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Замість утилізації — перепродаж, передача на благодійність або переробка товарів.
У ЄС брендам забороняють викидати непроданий одяг: залишки колекцій більше не підуть на смітник
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У Євросоюзі почнуть діяти нові правила, покликані покласти край практиці знищення непроданого одягу, аксесуарів і взуття.

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Уже з 19 липня 2026 року великі компанії не зможуть просто утилізувати залишки товарів. Натомість бізнес має шукати альтернативні способи їх використання, а також звітувати про непродану продукцію, яка все ж потрапляє у відходи.

У Єврокомісії вважають, що це допоможе скоротити кількість відходів, зменшити шкоду довкіллю та стимулюватиме розвиток циркулярної економіки.

Чому ЄС забороняє знищувати непроданий одяг

Європейська комісія ухвалила необхідні акти в межах Регламенту про екодизайн для сталих продуктів (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), які допоможуть компаніям виконувати нові вимоги.

За оцінками, щороку в Європі знищується від 4% до 9% непроданих текстильних виробів ще до того, як ними скористаються покупці.

Через це утворюється близько 5,6 млн тонн викидів CO₂ — майже стільки ж, скільки становили загальні чисті викиди Швеції у 2021 році.

Саме тому Регламент ESPR передбачає дві ключові вимоги:

  • компанії повинні розкривати інформацію про непродані споживчі товари, які вони утилізують як відходи;
  • запроваджується заборона на знищення непроданого одягу, аксесуарів до нього та взуття.

Коли нові правила почнуть діяти

Заборона на знищення непроданого одягу, аксесуарів і взуття застосовуватиметься:

  • для великих компаній — з 19 липня 2026 року;
  • для середніх компаній — з 2030 року.

Водночас вимоги щодо обов'язкового розкриття інформації про непродані товари діють для великих компаній уже зараз, а стандартизований формат такої звітності почне застосовуватися з лютого 2027 року. Для середніх компаній ці правила також набудуть чинності у 2030 році.

У яких випадках товари все ж можна буде знищити

Нові правила передбачають окремі винятки.

Зокрема, знищення продукції дозволятиметься у випадках, коли це пов'язано з вимогами безпеки або товар був пошкоджений. Контроль за дотриманням цих правил здійснюватимуть національні органи держав-членів ЄС.

Що компаніям пропонують робити замість утилізації

Європейська комісія рекомендує бізнесу ефективніше управляти товарними запасами та поверненнями продукції.

Замість знищення непроданих товарів компаніям пропонують:

  • перепродавати продукцію;
  • відновлювати або переробляти її;
  • передавати на благодійність;
  • повторно використовувати товари.

Чому це важливо

За словами єврокомісарки з питань довкілля, стійкості водних ресурсів та конкурентної циркулярної економіки Джессіки Росвалл, текстильна галузь уже рухається до більш сталих моделей виробництва, однак масштаби відходів свідчать про необхідність подальших змін.

У Єврокомісії також нагадують, що лише у Франції щороку знищують непродані товари приблизно на 630 млн євро, а в Німеччині через активний розвиток онлайн-торгівлі щороку утилізують майже 20 млн повернутих покупцями товарів.

Очікується, що нові правила допоможуть зробити товари на ринку ЄС більш довговічними, придатними до повторного використання та переробки, а також сприятимуть розвитку циркулярної економіки.

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ЄС Євросоюз

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