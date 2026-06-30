  1. В мире

В ЕС брендам запрещают выбрасывать непроданную одежду: остатки коллекций больше не отправятся на свалку

13:19, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вместо утилизации — перепродажа, передача на благотворительность или переработка товаров.
В ЕС брендам запрещают выбрасывать непроданную одежду: остатки коллекций больше не отправятся на свалку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Евросоюзе начнут действовать новые правила, призванные положить конец практике уничтожения непроданной одежды, аксессуаров и обуви.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Уже с 19 июля 2026 года крупные компании не смогут просто утилизировать остатки товаров. Вместо этого бизнес должен искать альтернативные способы их использования, а также отчитываться о непроданной продукции, которая все же попадает в отходы.

В Еврокомиссии считают, что это поможет сократить количество отходов, уменьшить вред окружающей среде и будет стимулировать развитие циркулярной экономики.

Почему ЕС запрещает уничтожать непроданную одежду

Европейская комиссия приняла необходимые акты в рамках Регламента об экодизайне для устойчивых продуктов (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), которые помогут компаниям выполнять новые требования.

По оценкам, ежегодно в Европе уничтожается от 4% до 9% непроданных текстильных изделий еще до того, как ими воспользуются покупатели.

Из-за этого образуется около 5,6 млн тонн выбросов CO₂ — почти столько же, сколько составили общие чистые выбросы Швеции в 2021 году.

Именно поэтому Регламент ESPR предусматривает два ключевых требования:

  • компании должны раскрывать информацию о непроданных потребительских товарах, которые они утилизируют как отходы;
  • вводится запрет на уничтожение непроданной одежды, аксессуаров к ней и обуви.

Когда новые правила начнут действовать

Запрет на уничтожение непроданной одежды, аксессуаров и обуви будет применяться:

  • для крупных компаний — с 19 июля 2026 года;
  • для средних компаний — с 2030 года.

В то же время требования об обязательном раскрытии информации о непроданных товарах уже действуют для крупных компаний, а стандартизированный формат такой отчетности начнет применяться с февраля 2027 года. Для средних компаний эти правила также вступят в силу в 2030 году.

В каких случаях товары все же можно будет уничтожить

Новые правила предусматривают отдельные исключения.

В частности, уничтожение продукции будет разрешаться в случаях, когда это связано с требованиями безопасности или товар был поврежден. Контроль за соблюдением этих правил будут осуществлять национальные органы государств — членов ЕС.

Что компаниям предлагают делать вместо утилизации

Европейская комиссия рекомендует бизнесу более эффективно управлять товарными запасами и возвратами продукции.

Вместо уничтожения непроданных товаров компаниям предлагают:

  • перепродавать продукцию;
  • восстанавливать или перерабатывать ее;
  • передавать на благотворительность;
  • повторно использовать товары.

Почему это важно

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной циркулярной экономики Джессики Росвалл, текстильная отрасль уже движется к более устойчивым моделям производства, однако масштабы отходов свидетельствуют о необходимости дальнейших изменений.

В Еврокомиссии также напоминают, что только во Франции ежегодно уничтожают непроданные товары примерно на 630 млн евро, а в Германии из-за активного развития онлайн-торговли ежегодно утилизируют почти 20 млн возвращенных покупателями товаров.

Ожидается, что новые правила помогут сделать товары на рынке ЕС более долговечными, пригодными для повторного использования и переработки, а также будут способствовать развитию циркулярной экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Евросоюз

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП отложил рассмотрение жалобы на решение об увольнении судьи Надежды Щербы из-за ее службы в ВСУ

ВСП поддержал ходатайство судьи Надежды Щербы и отложил рассмотрение ее жалобы на решение Третьей ДП ВСП о привлечении к дисциплинарной ответственности.

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи из Киева Виктора Шулежко

ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи Окружного административного суда Киева Виктора Шулежко.

КСУ признал неконституционной норму УПК о безальтернативном содержании под стражей: разбор текста решения

КСУ признал неконституционной норму УПК Украины, которая обязывала суды применять к военнослужащим исключительно содержание под стражей за совершение отдельных воинских преступлений в период действия военного положения.

Кого не допустят в Национальный пантеон и на какие преступления действует ограничение

Верховной Раде предложили законопроект о создании Национального пантеона, который изменяет правила государственного чествования исторических фигур и вводит новую процедуру перезахоронений.

Верховный Суд объяснил, почему банк не может выселить семью с ребенком из залогового дома

Верховный Суд подтвердил, что выселение из жилья, которое перешло как предмет обеспечения кредита, возможно только при условии доказательства, что оно было приобретено за кредитные средства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]