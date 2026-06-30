В ЕС брендам запрещают выбрасывать непроданную одежду: остатки коллекций больше не отправятся на свалку

Вместо утилизации — перепродажа, передача на благотворительность или переработка товаров.

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В Евросоюзе начнут действовать новые правила, призванные положить конец практике уничтожения непроданной одежды, аксессуаров и обуви.

Уже с 19 июля 2026 года крупные компании не смогут просто утилизировать остатки товаров. Вместо этого бизнес должен искать альтернативные способы их использования, а также отчитываться о непроданной продукции, которая все же попадает в отходы.

В Еврокомиссии считают, что это поможет сократить количество отходов, уменьшить вред окружающей среде и будет стимулировать развитие циркулярной экономики.

Почему ЕС запрещает уничтожать непроданную одежду

Европейская комиссия приняла необходимые акты в рамках Регламента об экодизайне для устойчивых продуктов (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), которые помогут компаниям выполнять новые требования.

По оценкам, ежегодно в Европе уничтожается от 4% до 9% непроданных текстильных изделий еще до того, как ими воспользуются покупатели.

Из-за этого образуется около 5,6 млн тонн выбросов CO₂ — почти столько же, сколько составили общие чистые выбросы Швеции в 2021 году.

Именно поэтому Регламент ESPR предусматривает два ключевых требования:

компании должны раскрывать информацию о непроданных потребительских товарах, которые они утилизируют как отходы;

вводится запрет на уничтожение непроданной одежды, аксессуаров к ней и обуви.

Когда новые правила начнут действовать

Запрет на уничтожение непроданной одежды, аксессуаров и обуви будет применяться:

для крупных компаний — с 19 июля 2026 года;

для средних компаний — с 2030 года.

В то же время требования об обязательном раскрытии информации о непроданных товарах уже действуют для крупных компаний, а стандартизированный формат такой отчетности начнет применяться с февраля 2027 года. Для средних компаний эти правила также вступят в силу в 2030 году.

В каких случаях товары все же можно будет уничтожить

Новые правила предусматривают отдельные исключения.

В частности, уничтожение продукции будет разрешаться в случаях, когда это связано с требованиями безопасности или товар был поврежден. Контроль за соблюдением этих правил будут осуществлять национальные органы государств — членов ЕС.

Что компаниям предлагают делать вместо утилизации

Европейская комиссия рекомендует бизнесу более эффективно управлять товарными запасами и возвратами продукции.

Вместо уничтожения непроданных товаров компаниям предлагают:

перепродавать продукцию;

восстанавливать или перерабатывать ее;

передавать на благотворительность;

повторно использовать товары.

Почему это важно

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной циркулярной экономики Джессики Росвалл, текстильная отрасль уже движется к более устойчивым моделям производства, однако масштабы отходов свидетельствуют о необходимости дальнейших изменений.

В Еврокомиссии также напоминают, что только во Франции ежегодно уничтожают непроданные товары примерно на 630 млн евро, а в Германии из-за активного развития онлайн-торговли ежегодно утилизируют почти 20 млн возвращенных покупателями товаров.

Ожидается, что новые правила помогут сделать товары на рынке ЕС более долговечными, пригодными для повторного использования и переработки, а также будут способствовать развитию циркулярной экономики.

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