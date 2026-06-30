Переплата 36,6 млн грн на зимових куртках і штанах – судитимуть екскомандира військової частини на Дніпропетровщині

За даними слідства, у 2022 році військова частина придбала зимове обмундирування за суттєво завищеними цінами.

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини, якого обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році військова частина на Дніпропетровщині здійснювала закупівлю зимового обмундирування для військовослужбовців. Відповідно до укладеного договору, постачальник мав передати 7 800 зимових курток і 7 795 штанів. Загальна вартість закупівлі становила 67,7 млн грн.

Слідство вважає, що тодішній командир військової частини належним чином не перевірив відповідність вартості та якості товару його ринковій ціні. Попри це він підписав договір, документи на здійснення передоплати та видаткові накладні, після чого обмундирування було прийнято й оплачено.

За результатами розслідування встановлено, що зимові куртки та штани закупили за суттєво завищеною вартістю. Різниця між договірною та ринковою ціною, за даними правоохоронців, перевищила 36,6 млн грн.

Колишньому командиру інкримінують недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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