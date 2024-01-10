Отзыв Марьяны Безуглой с должности в комитете: в Раде заблокировали трибуну, а заседание закрыли

Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание Рады в среду после того, как нардепы заблокировали трибуну с требованием рассмотреть вопрос об отзыве Марианны Безуглой.

Как известно, регламентный комитет Совета одобрил отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В среду 10 января, вопросы увольнения Безуглой так и не смогли внести в повестку заседания парламента из-за блокирования трибуны.

Сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание парламента, после того как группа депутатов заблокировала трибуну с требованием поставить на рассмотрение вопрос об отзыве члена фракции «Слуга народа» Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

«Похоже, конструктивной работы не будет. Поэтому есть предложение завершить сегодня заседание. О времени его продления будет сообщено дополнительно», - сказал спикер.

Напомним, комитет по обороне решил отозвать Марианну Безуглу с должности заместителя председателя.

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