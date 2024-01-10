Фракція «Слуга народу» вирішила повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання, оновлено

Рішення про повернення урядового законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання прийняли ввечері 10 січня.

Фото: koziatyn.info

У середу, 10 січня, фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повертати урядовий законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Тільки що фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повертати мобілізаційний законопроект КабМіну на доопрацювання», - завив він.

Також про це повідомило hromadske з посиланням на своє джерело у фракції «Слуга народу».

«Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п‘ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом», — сказав співрозмовник.

ОНОВЛЕНО 21:35

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія завив, що 10 січня відбулося засідання фракції, де обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні.

«Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку», - повідомив він.

Також Арахамія додав, що усі рішення щодо розгляду законопроектів будуть «ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони».

Погоджувальна Рада відбудеться 11 січня, а про її результати голова фракції «Слуга народу» пообіцяв доповісти окремо.

Раніше ми писали, парламентарі не дійшли згоди, як рекомендації Комітету з нацбезпеки вплинуть на фінальну редакцію законопроекту про мобілізацію.

Також «Судово-юридична газета» писала, Комітет з питань соціальної політики, очолюваний Галиною Третьяковою, запропонував Комітету з нацбезпеки а результатами розгляду у першому читанні основного законопроекту Кабміну та альтернативних до нього №10378-1, №10378-2 і №10378- 3, на основі урядового проекту 10378 підготувати інший законопроект, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки.

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