Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо функціонування публічних електронних реєстрів

У Комітеті вважають, що запропоновані зміни зроблять механізм взаємодії реєстрів більш ефективним.

Фото: cv.tax.gov.ua

У середу, 10 січня, відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого парламенту рекомендували за основу законопроєкт №10340 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування публічних електронних реєстрів», передає офіційний сайт Ради.

Комітет вважає, що законодавчі зміни дозволять під час надання публічних адміністративних та інших послуг використовувати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі для підтвердження відповідності особи, що, в свою чергу, зробить механізм взаємодії реєстрів більш ефективним, зменшить кількість помилок у відповідних реєстрах та посприяє уникненню задвоєння інформації.

"Розглянувши цей законопроєкт Комітет рекомендує включити його до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні

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