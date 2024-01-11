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Президент Польщі Анджей Дуда вирішив помилувати ув'язнених ексочільника МВС Камінського та його заступника

20:06, 11 січня 2024
Дуда заявив, що ініціював процедуру помилування у справі колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Восіка.
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив помилувати ув'язнених ексочільника МВС Камінського та його заступника
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Президент Польщі Анджей Дуда вирішив удруге помилувати колишнього очільника МВС Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка, яких було затримано й ув’язнено за рішенням суду. Про це він заявив на зустрічі в президентському палаці з дружинами затриманих політиків, передає Укрінформ.

Дуда зазначив, що він не має жодних сумнівів, що Камінський і Вонсік є першими політичними в’язнями в Польщі від 1989 року. За його словами, вони були засуджені і потрапили до в’язниці за переслідування корупції у вищих ешелонах влади.

Президент зазначив, що він у 2015 році вже помилував цих двох топчиновників, і цей акт був законним, проте Верховний суд поставив під сумнів президентські компетенції.

Дуда повідомив, що дружини Камінського і Вонсіка попросили його посприяти у якомога швидшому звільнення з ув’язнення їхніх чоловіків, особливо в умовах, коли вони оголосили голодування.

«На їхнє прохання я вирішив, що розпочинаю процес помилування», - підкреслив Дуда.

Він додав, що це помилування відбудеться відповідно до законів і Конституції країни.

Президент Польщі повідомив, що першим кроком буде його звернення про помилування до генпрокурора Польщі Адама Боднара. За словами глави держави, генпрокурор може призупини виконання покарання, відтак Камінського і Вонсіка може бути звільнено з ув’язнення на період розгляду подання президента про помилування.

Нагадаємо, прем’єр Польщі звинуватив Дуду в переховуванні засуджених ексочільників МВС.

Також повідомлялося, що колишній керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі та ексміністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський оголосив голодування після затримання поліцією. У свою чергу ексзаступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік також оголосив голодування.

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