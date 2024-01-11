Президент Польщі Анджей Дуда вирішив помилувати ув'язнених ексочільника МВС Камінського та його заступника

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив удруге помилувати колишнього очільника МВС Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка, яких було затримано й ув’язнено за рішенням суду. Про це він заявив на зустрічі в президентському палаці з дружинами затриманих політиків, передає Укрінформ.
Дуда зазначив, що він не має жодних сумнівів, що Камінський і Вонсік є першими політичними в’язнями в Польщі від 1989 року. За його словами, вони були засуджені і потрапили до в’язниці за переслідування корупції у вищих ешелонах влади.
Президент зазначив, що він у 2015 році вже помилував цих двох топчиновників, і цей акт був законним, проте Верховний суд поставив під сумнів президентські компетенції.
Дуда повідомив, що дружини Камінського і Вонсіка попросили його посприяти у якомога швидшому звільнення з ув’язнення їхніх чоловіків, особливо в умовах, коли вони оголосили голодування.
«На їхнє прохання я вирішив, що розпочинаю процес помилування», - підкреслив Дуда.
Він додав, що це помилування відбудеться відповідно до законів і Конституції країни.
Президент Польщі повідомив, що першим кроком буде його звернення про помилування до генпрокурора Польщі Адама Боднара. За словами глави держави, генпрокурор може призупини виконання покарання, відтак Камінського і Вонсіка може бути звільнено з ув’язнення на період розгляду подання президента про помилування.
Нагадаємо, прем’єр Польщі звинуватив Дуду в переховуванні засуджених ексочільників МВС.
Також повідомлялося, що колишній керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі та ексміністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський оголосив голодування після затримання поліцією. У свою чергу ексзаступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік також оголосив голодування.
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