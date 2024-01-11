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  1. В Україні

Блокпости і надалі продовжать роботу на Київщині, — комендант області

19:58, 11 січня 2024
Буде проведено аудит щодо ефективності кожного блокпоста, і залишаться ті, що показали кращі результати.
Блокпости і надалі продовжать роботу на Київщині, — комендант області
Фото: gettyimages
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У Київській області блокпости і надалі продовжать свою роботу. Про це заявив комендант Київської області Руслан Олійник, передає «Інформатор».

Він зазначив, що буде проведено аудит щодо ефективності кожної з захисних споруд, і залишаться ті, що показали кращі результати. Також Олійник відзвітував про ефективність подібних заходів.

Так, за його словами, першочерговою метою блокпостів було виявлення ДРГ, екстремістів, оголошених у розшук осіб, а також убезпечення від перевезення небезпечних речовин. Під час «спецперіоду» у області було перевірено майже 74 тис. осіб та 27 тис. авто. За цей час правоохоронці виявили 39 випадків кримінальних правопорушень: від обігу зброї та наркотиків до підробки документів.

Також Руслан Олійник підтвердив, що за час роботи блокпостів було виявлено «певну кількість» осіб, що ухилялися від мобілізації. Втім, комендант Київської області зазначив, що першочерговою метою правоохоронців не була саме роздача повісток для явки у ТЦК.

«В них (співробітників ТЦК - Ред.) є своє керівництво, яке визначає їм цілі та завдання», - зазначив він.

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