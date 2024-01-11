Блокпосты и дальше продолжат работу на Киевщине, — комендант области

Будет проведен аудит по эффективности каждого блокпоста, и останутся показавшие лучшие результаты.

Фото: gettyimages

В Киевской области блокпосты и дальше продолжат свою работу. Об этом заявил комендант Киевской области Руслан Олейник, передает «Информатор».

Он отметил, что будет проведен аудит по эффективности каждого из защитных сооружений, и останутся показавшие лучшие результаты. Также Олейник отчитался об эффективности подобных мер.

Так, по его словам, первоочередной целью блокпостов было выявление ДРГ, экстремистов, объявленных в розыск лиц, а также защита от перевозки опасных веществ. В ходе «спецпериода» в области было проверено почти 74 тыс. человек и 27 тыс. авто. За это время правоохранители обнаружили 39 случаев уголовных правонарушений: от обращения оружия и наркотиков до подделки документов.

Также Руслан Олейник подтвердил, что за время работы блокпостов было обнаружено «определенное количество» уклоняющихся от мобилизации лиц. Впрочем, комендант Киевской области отметил, что первоочередной целью правоохранителей не была раздача повесток для явки в ТЦК.

«У них (сотрудников ТЦК – Ред.) есть свое руководство, определяющее им цели и задачи», - отметил он.

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