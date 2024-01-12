США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет в Ємені, — уточнили у Пентагоні

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Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

  1. У світі

США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет в Ємені, — уточнили у Пентагоні

08:21, 12 січня 2024
За словами Ллойда Остіна, удари були націлені на радари, об'єкти протиповітряної оборони, а також місця зберігання та запуску дронів, крилатих та балістичних ракет.
США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет в Ємені, — уточнили у Пентагоні
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США та союзники били по об'єктах хуситів в Ємені, які пов'язані з безпілотними літальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, передає пресслужба оборонного відомства.

«У світлі незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів, що підтримуються Іраном, сьогодні військові США та Сполученого Королівства за підтримки Австралії та Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену», - заявив Остін.

За його словами, удари були націлені на об'єкти, пов'язані з безпілотними літальними апаратами, а також місця запуску балістичних і крилатих ракет та береговим радарам хуситів.

«Ми без вагань захистимо наші сили, глобальну економіку та вільний рух законної торгівлі на одному з життєво важливих водних шляхів світу», - додав Остін.

Як повідомлялося, в ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали серію авіаударів по центрам зберігання озброєння та базах для навчання хуситів у Ємені. 

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