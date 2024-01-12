США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет в Ємені, — уточнили у Пентагоні

За словами Ллойда Остіна, удари були націлені на радари, об'єкти протиповітряної оборони, а також місця зберігання та запуску дронів, крилатих та балістичних ракет.

США та союзники били по об'єктах хуситів в Ємені, які пов'язані з безпілотними літальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, передає пресслужба оборонного відомства.

«У світлі незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів, що підтримуються Іраном, сьогодні військові США та Сполученого Королівства за підтримки Австралії та Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену», - заявив Остін.

За його словами, удари були націлені на об'єкти, пов'язані з безпілотними літальними апаратами, а також місця запуску балістичних і крилатих ракет та береговим радарам хуситів.

«Ми без вагань захистимо наші сили, глобальну економіку та вільний рух законної торгівлі на одному з життєво важливих водних шляхів світу», - додав Остін.

Як повідомлялося, в ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали серію авіаударів по центрам зберігання озброєння та базах для навчання хуситів у Ємені.

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