Атака по хуситам в Йемене: коалиция из 11 стран назвала удары «законной самообороной»

Отмечается, что удары преследовали цель взорвать и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей в Красном море.

Более 10 стран создали коалицию для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов. Они назвали удары по хуситам законной самообороной. Об этом говорится в заявлении Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Канады.

«В ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов на суда, в том числе коммерческие, следующие через Красное море, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли общие удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН, по ряду объектов в контролируемых хуситами районах Йемена.

Эти высокоточные удары преследовали цель взорвать и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей в мире», — говорится в заявлении, обнародованном Белым домом.

«Более двух десятков нападений хуситов на коммерческие суда с середины ноября составляют международный вызов. Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений», — добавила коалиция стран.

Страны «призвали к немедленному прекращению незаконных нападений и предупредили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности, если они и дальше будут угрожать жизни людей, мировой экономике и свободному движению товаров на критически важных водных артериях региона».

Они также отметили, что их целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море.

«Пусть наше послание будет четким: мы будем без колебаний защищать жизнь и свободный поток торговли на одном из важнейших водных путей мира перед лицом постоянных угроз», – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.

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