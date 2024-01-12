Премʼєр Британії Ріші Сунак відвідає Київ та оголосить про новий пакет військової допомоги

12 січня очікується візит прем’єра Британії до України.

У п’ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибуде з візитом до Києва. Про це повідомляє Sky News.

Очікується, що Сунак під час свого візиту оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Також прем'єр Британії оголосить про надання гарантій безпеки та гуманітарної допомоги.

Видання додамє, що Сунак підпише з Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

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