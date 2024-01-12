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  1. В Украине

Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности

16:06, 12 января 2024
Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности
Фото: tsn.ua
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В пятницу, 12 января, Украина подписала с Великобританией соглашение в сфере безопасности, передает «Суспільне».

Соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Документ под названием «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии» был подписан после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

«Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, война бы не началась», – заявил Зеленский.

В свою очередь Сунак подчеркнул, что это «первое из заверений безопасности, которые подписывает Украина».

Это соглашение официально закрепляет ряд мер поддержки, которую Великобритания предоставляла и будет продолжать предоставлять Украине, включая обмен разведданными, кибербезопасностью, медицинской и военной подготовкой и оборонно-промышленным сотрудничеством.

Соглашение также обязывает Великобританию проводить консультации с Украиной в случае, если на нее снова нападет россия, и оказывать скорую и постоянную помощь для обороны.

Ранее сообщалось, что в Киев с визитом прибыл премьер Великобритании Риши Сунак.

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