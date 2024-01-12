Зеленський про посла України у Великій Британії: «обережно» розглядаються кілька кандидатур

Президент заявив, що наразі на посаду посла розглядають «кілька кандидатур».

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на посаду українського посла у Великій Британії наразі розглядають кілька кандидатів. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

«Що стосується наших відносин із Великою Британією: вони дуже потужні. Дуже важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур», - заявив Президент.

Володимир Зеленський не назвав прізвищ кандидатів.

Раніше ми писали, що до Києва з візитом прибув прем'єр Великої Британії Ріші Сунак.

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