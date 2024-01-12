Зеленский о после Украины в Великобритании: «осторожно» рассматриваются несколько кандидатур

Президент заявил, что в настоящее время на должность посла рассматривают «несколько кандидатур».

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на должность украинского посла в Великобритании рассматривают несколько кандидатов. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Что касается наших отношений с Великобританией: они очень мощные. Очень важно, чтобы каждый из должностных лиц, из дипломатов, которые занимаются нашими отношениями с Великобританией, был на самом высоком уровне. Поэтому мы рассматриваем осторожно несколько кандидатур», – заявил Президент.

Владимир Зеленский не назвал фамилии кандидатов.

Ранее мы писали, что в Киев с визитом прибыл премьер Великобритании Риши Сунак.

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