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  1. В мире

Переизбрание Дональда Трампа будет означать угрозу для Европы — президент ЕЦБ Кристин Лагард

16:39, 12 января 2024
Президент ЕЦБ Кристин Лагард напомнила, какой была политика экс-президента США в отношении НАТО и борьбы с изменением климата.
Переизбрание Дональда Трампа будет означать угрозу для Европы — президент ЕЦБ Кристин Лагард
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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что вероятное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа будет представлять угрозу для Европы. Об этом она сказала в интервью телеканалу France 2.

«Если мы выносим уроки из истории, а я имею в виду то, как он (Трамп, - прим. ред.) провел первые четыре года своей каденции, то это, безусловно, угроза», – заявила Лагард.

Глава Европейского центрального банка напомнила политику экс-президента США в отношении НАТО и борьбы с изменением климата.

«Вы только посмотрите на торговые тарифы, вы только посмотрите на его обязательства по НАТО, вы только посмотрите на его отношение к борьбе с изменением климата», – добавила Лагард.

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