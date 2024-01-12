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«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

Закриття справи про адмінправопорушення через відсутність його складу свідчить, що особу притягнуто до адмінвідповідальності незаконно, і вона може вимагати відшкодування, - позиція Верховного Суду

Суд закрив адміністративне провадження щодо водія за відсутності складу, - Верховний Суд вказав, чи може водій вимагати відшкодування шкоди з держави в особі Патрульної поліції.

Декларації родинних зв’язків та доброчесності судді необхідно подавати щороку в період з 1 січня до 30 квітня – ВККС

Декларацію доброчесності судді необхідно подавати після декларації родинних зв’язків судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У постанові Кабміну про оплату праці держслужбовців відсутні посади працівників судової системи, - очільник ДСА Максим Пампура

29 грудня Кабмін ухвалив постанову 1409, якою затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби у 2024 році та перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад, але у ній відсутні посади державної служби в системі правосуддя.

  1. У світі

Переобрання Дональда Трампа означатиме загрозу для Європи – президентка ЄЦБ Крістін Лагард

16:39, 12 січня 2024
Президентка ЄЦБ Крістін Лагард нагадала, якою була політика екс-президента США щодо НАТО та боротьби зі зміною клімату.
Переобрання Дональда Трампа означатиме загрозу для Європи – президентка ЄЦБ Крістін Лагард
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Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що ймовірне переобрання колишнього президента США Дональда Трампа становитиме загрозу для Європи. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу France 2.

«Якщо ми виносимо уроки з історії, а я маю на увазі те, як він провів перші чотири роки своєї каденції, то це, безумовно, загроза», – заявила Лагард.

Глава Європейського центрального банку нагадала, якою була політика екс-президента США щодо НАТО та боротьби зі зміною клімату.

«Ви тільки подивіться на торгові тарифи, ви тільки подивіться на його зобов'язання щодо НАТО, ви тільки подивіться на його ставлення до боротьби зі зміною клімату», - додала Лагард.

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