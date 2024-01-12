Переобрання Дональда Трампа означатиме загрозу для Європи – президентка ЄЦБ Крістін Лагард

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард нагадала, якою була політика екс-президента США щодо НАТО та боротьби зі зміною клімату.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що ймовірне переобрання колишнього президента США Дональда Трампа становитиме загрозу для Європи. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу France 2.

«Якщо ми виносимо уроки з історії, а я маю на увазі те, як він провів перші чотири роки своєї каденції, то це, безумовно, загроза», – заявила Лагард.

Глава Європейського центрального банку нагадала, якою була політика екс-президента США щодо НАТО та боротьби зі зміною клімату.

«Ви тільки подивіться на торгові тарифи, ви тільки подивіться на його зобов'язання щодо НАТО, ви тільки подивіться на його ставлення до боротьби зі зміною клімату», - додала Лагард.

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