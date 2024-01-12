У Мінекономіки прогнозують у 2024 році зростання ВВП на 4,6% та інвестицій – на 29,6%

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, українська економіка все більше набуває рис економіки воєнного часу.

Джерело фото: me.gov.ua

У 2024 році прогнозується зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що сформує найбільший позитивний внесок серед компонентів у зростання ВВП. На другому місці – приватне споживання. Також передбачається подальше поступове відновлення вітчизняного виробництва, що задовольняє, в першу чергу, потреби інвестиційного попиту. Зростання вартісних обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на 9,0%, імпорту товарів та послуг – на 5,9%.

Такою оцінкою Мінекономіки поділилася Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час заходу, присвяченому огляду української економіки у 2023 році.

Процес прогнозування здійснюється в реальному часі в умовах високого ступеня невизначеності.

У Мінекономіки зазначають, що наразі українська економіка все більше набуває рис економіки воєнного часу:

провідну роль відіграє сектор загальнодержавного управління – це наша оборона і безпека, соціальний захист, допомога бізнесу; зросло фінансування інвестицій у оборонно-промисловий комплекс, у відновлення зруйнованої інфраструктури; прискорився розвиток машинобудівельного комплексу; змінились пріоритети споживання та зменшилось споживання домашніх господарств.

Юлія Свириденко зазначила, що збройна агресія рф спричинила великі втрати у секторах, які у довоєнний період займали лідируючі позиції, зокрема, в металургійній галузі.

За словами очільниці Мінекономіки, роль держави– підтримувати розвиток бізнесу і запобігати втраті вже наявних потужностей.

Для цього Уряд працює над максимально прийнятною логістикою, намагається вирішити проблеми із експортними обмеженнями за допомогою дипломатії та продовжує програми підтримки бізнесу.

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