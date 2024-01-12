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Закликали не створювати штучний ажіотаж: в Одеському ТЦК прокоментували «рейди» воєнкомів у транспорті

16:33, 12 січня 2024
В обласному ТЦК повідомили, що під час воєнного стану можуть обмежувати рух транспортних засобів, перевіряти документи у людей, проводити огляд речей та інше.
Закликали не створювати штучний ажіотаж: в Одеському ТЦК прокоментували «рейди» воєнкомів у транспорті
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В Одесі протягом тижня триває посилена мобілізація у громадському транспорті. В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували це, зазначивши, що  під час воєнного стану військове командування може запровадити перевірку документів та огляд речей і транспорту.

У ТЦК також додали, що військове командування змушене здійснювати заходи оповіщення щодо мобілізації "всіма способами, що забезпечать відповідне охоплення військовозобов’язаних громадян України". Це, як повідомляється, пов’язано із “низькою якістю виконання своїх громадянських зобов’язань відповідної категорії людей”.

У повідомленні нагадали, що відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. 

“На території, на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України”, - повідомили в Одеському обласному ТЦК.

Окрім того, там наголосили, що під час дії воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

У обласному ТЦК закликали свідомих громадян "не створювати штучний ажіотаж" і "не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку", та, не очікуючи на повістку,  самостійного звернутися до відповідного ТЦК та СП.

Останніми днями у Телеграм-каналах публікують багато відео з Одеси, де представники ТЦК перевіряють документи у маршрутках і тролейбусах, а також просять чоловіків вийти з громадського транспорту. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та допомагати їй. 

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