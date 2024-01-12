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Призвали не создавать искусственный ажиотаж: в Одесском ТЦК прокомментировали «рейды» военкомов в транспорте

16:33, 12 января 2024
В областном ТЦК сообщили, что во время военного положения могут ограничивать движение транспортных средств, проверять документы у людей, проводить осмотр вещей и прочее.
Призвали не создавать искусственный ажиотаж: в Одесском ТЦК прокомментировали «рейды» военкомов в транспорте
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В Одессе в течение недели идет усиленная мобилизация в общественном транспорте. В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали это, отметив, что во время военного положения военное командование может ввести проверку документов и осмотр вещей и транспорта.

В ТЦК также добавили, что военное командование вынуждено осуществлять меры оповещения о мобилизации "всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан Украины". Это, как сообщается, связано с "низким качеством выполнения своих гражданских обязательств соответствующей категории людей".

В сообщении напомнили, что согласно статье 65 Конституции Украины защита Родины, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

“На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины”, - сообщили в Одесском областном ТЦК.

Кроме того, там отметили, что во время действия военного положения любой ТЦК имеет право вызвать лицо для сверки его учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания.

В областном ТЦК призвали сознательных граждан "не создавать искусственный ажиотаж" и "не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", и, не ожидая повестки, самостоятельно обратиться в соответствующий ТЦК и СП.

В последние дни в Телеграм-каналах публикуют многие видео из Одессы, где представители ТЦК проверяют документы в маршрутках и троллейбусах, а также просят мужчин выйти из общественного транспорта.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. 

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